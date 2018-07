Wolfsburg (SID) - Vizemeister VfL Wolfsburg bangt vor dem Auswärtsspiel bei Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um den Einsatz von Julian Draxler. Nach VfL-Angaben laboriert der Nationalspieler an Knieproblemen und absolvierte am Freitag nur ein leichtes Lauftraining. "Eine endgültige Entscheidung, ob er spielen kann, fällt sicher erst am Samstag", sagte Trainer Dieter Hecking.