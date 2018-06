Leipzig (SID) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat bei ihrem ersten Auftritt nach dem EM-Triumph überzeugt. Das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson gewann in Leipzig gegen Katar verdient mit 32:17 (17:9) und nahm erfolgreich Revanche für die Niederlage im WM-Viertelfinale gegen das Emirat. Am Sonntag (15.00 Uhr/Sport1) kommt es in Berlin zum zweiten Test beider Teams.

Vor 7000 Zuschauern in der Leipziger Arena hatte die DHB-Auswahl in Uwe Gensheimer, Simon Ernst, Patrick Groetzki und Johannes Sellin (alle vier) ihren besten Schützen. Torwart Andreas Wolf war in der ersten Halbzeit der überragende Mann auf dem Feld. Sigurdsson hatte die Partie gegen Katar zum ersten echten Härtetest vor den Olympischen Spielen in Rio (5. bis 21. August) ausgerufen.