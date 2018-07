Tegucigalpa (AFP) Das in Lateinamerika grassierende Zika-Virus hat in Honduras nach Behördenangaben vermutlich ein erstes Todesopfer gefordert. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, starb ein Mensch am Guillain-Barré-Syndrom, einer mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem Virus ausgelösten schweren Nervenkrankheit. Ob es sich bei dem Todesopfer um eine Frau oder einen Mann handelte, wurde nicht mitgeteilt. Demnach wurde das Syndrom in Honduras inzwischen bei insgesamt 57 Menschen diagnostiziert.

