Tokio (AFP) Japan hat am Freitag der Opfer der von einem Erdbeben ausgelösten Tsunami- und Atomkatastrophe von Fukushima gedacht. Mit einer Schweigeminute erinnerte das Land an die rund 18.500 Toten vom 11. März 2011. Damals war es in dem Atomkraftwerk an der japanischen Ostküste infolge eines verheerenden Erdbebens und Tsunamis zum Ausfall der Kühlsysteme gekommen, worauf mehrere Reaktorkerne schmelzten.

