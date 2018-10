Köln (SID) - Matthias Dolderer hat in der spektakulärsten Flugsport-Serie der Welt Großes vor. "Mein Ziel ist es, Weltmeister zu werden", sagt der Tannheimer vor dem Saison-Auftakt des Red Bull Air Race am Wochenende in Abu Dhabi.

Der 44-jährige Dolderer hat in der vergangenen Saison zweimal als Dritter Podiumsluft geschnuppert und am Ende mit Rang fünf sein bestes WM-Gesamtergebnis erzielt. Dolderer weiß, worauf es ankommt: "Dafür braucht es den Tunnelblick, den absoluten Fokus und einen klaren Siegeswillen."

Abu Dhabi ist für die 14 besten Renn-Piloten der Welt, die mit ihren Maschinen vor spektakulären Kulissen Kurse mit aufblasbaren Toren in einem Tempo von bis zu 370 km/h passieren, eine wichtige Standortbestimmung. Denn die Saison bietet einige Neuigkeiten: Neue Piloten, neue Technologien, ein neues Format und der Rücktritt von Weltmeister Paul Bonhomme (Großbritannien).

Zu den Titelanwärtern gehören der Australier Matt Hall, dem 2015 lediglich fünf Punkte zum WM-Titel fehlten, und der Tscheche Martin Sonka. Hinzu kommen die Ex-Weltmeister Kirby Chambliss (USA), Nigel Lamb (GBR) und Hannes Arch (Österreich) sowie zwei neue Piloten aus Slowenien und Tschechien. Im September kehrt das Air Race nach sechs Jahren Pause nach Deutschland zurück. Auf dem Lausitzring findet am 3./4. September das sechste Saisonrennen statt.

Der Rennkalender der Red-Bull-Air-Race-Weltmeisterschaft 2016:

1. Abu Dhabi/Vereinige Arabische Emirate 11./12. März,

2. Spielberg/Österreich 23./24. April

3. Chiba/Japan 4./5. Juni

4. Budapest 16./17. Juli

5. Ascot/England 13./14. August

6. Lausitzring 3./4. September

7. Indianapolis 1./2. Oktober

8. Las Vegas 15./16. Oktober