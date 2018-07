Los Angeles (dpa) - Die britische Keyboard-Legende Keith Emerson, Mitbegründer der Rockband Emerson, Lake and Palmer, ist tot. Wie die Band auf ihrer Facebookseite mitteilt, starb der Musiker in der Nacht zum Freitag in seinem Haus im kalifornischen Santa Monica. Emerson wurde 71 Jahre alt. Zur Todesursache gibt es bislang keine Angaben. Die 1970 gegründete Formation Emerson, Lake and Palmer veröffentlichte zahlreiche Platin-Alben. "Lucky Man" ist einer ihrer bekanntesten Hits. Emerson machte sich auch als Solokünstler am Synthesizer sowie mit Klavierwerken und Filmmusik einen Namen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.