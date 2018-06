Niamey (AFP) Im Niger ist der inhaftierte Herausforderer des Staatschefs bei der Präsidentschaftsstichwahl am 20. März, Hama Amadou, am Freitag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie ein Sprecher des Oppositionsbündnisses Copa 2016 mitteilte, wurde Amadou in der Hauptstadt Niamey wegen eines Augenleidens behandelt.

