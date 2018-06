Genf (AFP) Die südsudanesischen Streitkräfte lassen nach Angaben der UNO ihre Milizionäre als Ersatz für Sold ungestraft Frauen vergewaltigen. Armee und die ihr ergebenen Milizen hätten ein Abkommen nach dem Motto geschlossen: "Mach' was Du willst und nimm' was du kriegen kannst", erklärte das UN-Menschenrechtsbüro am Freitag in Genf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.