Beirut (AFP) Nach einer Zusage aus Damaskus reist auch das Bündnis der syrischen Opposition zu den neuen Friedensgesprächen am Montag in Genf. Das kündigte das Hohe Verhandlungskomitee (HNC) am Freitag an. Es unterstütze "die internationalen Bemühungen, das Blutvergießen zu beenden und eine politische Lösung zu finden", hieß es in einer Pressemitteilung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.