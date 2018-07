Indian Wells (SID) - Tennis-Hoffnungsträger Alexander Zverev hat mit Mühe seine Auftakthürde beim ATP-Turnier in Indian Wells gemeistert. Der 18-Jährige aus Hamburg bezwang am Freitag Ivan Dodig (Kroatien) 3:6, 7:5, 6:3 und zog in die zweite Runde des mit sieben Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers ein. Dort trifft Zverev, dem Davis-Cup-Kapitän Niki Pilic kürzlich Parallelen zu Tennis-Idol Boris Becker bescheinigte, auf den Bulgaren Grigor Dimitrow.

In Kalifornien schlägt am Abend auch Michael Berrer auf. Der Stuttgarter trifft auf Juan Monaco aus Argentinien.