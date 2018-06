New York (AFP) Gut drei Wochen nach einem Angriff bewaffneter Kämpfer auf ein UN-Schutzzentrum für Zivilisten im Südsudan, bei dem mindestens 25 Menschen getötet wurden, haben die Vereinten Nationen Ermittlungen in die Wege geleitet. Unabhängige Experten sollten den Vorfall untersuchen, teilte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Freitag mit. Die UN-Mission im Südsudan (Unmiss) werde zudem die Sicherheitsvorkehrungen in den acht UN-Schutzzentren mit ihren etwa 200.000 Einwohnern überprüfen.

