New York (AFP) Nach den neuerlichen Raketentests des Iran haben die USA für Montag Beratungen des UN-Sicherheitsrats zu dem Thema beantragt. Washington sei wegen der Tests in den vergangenen Tagen "zutiefst besorgt", erklärte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Samantha Power, am Freitag. Die Tests seien "provokativ und destabilisierend".

