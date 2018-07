Washington (AFP) Vor den für Montag anberaumten Syrien-Friedensgesprächen wird die Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland nach Einschätzung der US-Regierung weitgehend beachtet. "Nach zwei Wochen wird die Einstellung der Gefechtshandlungen in Syrien weiterhin überwiegend eingehalten", erklärte US-Außenamtssprecher John Kirby am Freitag. Jedoch gebe es auch immer wieder "Verletzungen" der Feuerpause, etwa durch die syrische Armee.

