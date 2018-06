Mainz (dpa) - Am Super-Wahlsonntag droht der CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine schwere Niederlage. In Rheinland-Pfalz überholt laut ZDF-"Politbarometer" die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer erstmals seit Monaten die CDU von Herausforderin Julia Klöckner. In Baden-Württemberg vergrößert sich der Vorsprung der Grünen von Regierungschef Winfried Kretschmann zur oppositionellen CDU. Nur in Sachsen-Anhalt ist CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff unangefochten und kann wohl mit der SPD weiter regieren.

