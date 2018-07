Kairo (AFP) Weil er behauptete, viele Frauen in Ägypten würden fremdgehen, muss ein Ägypter für drei Jahre in Haft. Ein Gericht in Kairo befand Taimur Subki am Samstag für schuldig, mit der "Verbreitung falscher Nachrichten den öffentlichen Frieden zu stören." Er kann gegen das Urteil noch in Berufung gehen.

