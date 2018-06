Lille (AFP) Bei Protesten gegen das Flüchtlingslager in der nordfranzösischen Stadt Calais sind mindestens 14 rechtsextreme Demonstranten festgenommen worden. An der nicht genehmigten Protestaktion nahmen am Samstag rund 80 Anhänger der Gruppe Identitäre Generation teil, wie die Behörden des Départements Pas-de-Calais mitteilte. Sie blockierten Brücken, warfen Rauchbomben und steckten Reifen in Brand. Die Polizei löste die Demonstration schließlich auf.

