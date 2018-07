Paris (AFP) Fast vier Monate nach der Anschlagserie in Paris ist in Frankreich ein Strafverfahren gegen zwei Jugendliche eröffnet worden, die im Internet mit einem Anschlag auf eine weitere Pariser Konzerthalle gedroht haben sollen. Wie am Samstag aus Justizkreisen verlautete, wurden die 15 und 17 Jahre alten Mädchen am Freitag einem Anti-Terror-Richter vorgeführt, der ein Ermittlungsverfahren wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung mit dem Ziel terroristischer Taten eröffnete.

