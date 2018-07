Sinsheim (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg erwägt Konsequenzen für Nationalstürmer Max Kruse. Wie Geschäftsführer Klaus Allofs bestätigte, hatte der VfL-Profi bei einem Berlin-Besuch im Oktober 75.000 Euro in einem Taxi liegen gelassen. "Die Nachricht war bei uns schon bekannt. Wir werden mit Max sprechen und das intern aufarbeiten. Ich will schon ein bisschen mehr darüber wissen", sagte Allofs nach dem 0:1 (0:1) bei 1899 Hoffenheim: "Dann werden wir das einordnen und gegebenenfalls reagieren." Über den Vorfall hatte am Samstag die Bild-Zeitung berichtet.