Berlin (SID) - Für die EM-Endrunde in Frankeich (10. Juni bis 10. Juli) ist bei Fußball-Weltmeister Deutschland im Tor lediglich Manuel Neuer von Rekordmeister Bayern München gesetzt. Um die Plätze zwei und drei streiten Kevin Trapp (Paris Saint-Germain), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Weltmeister Ron-Robert Zieler (Hannover 96) und Bernd Leno (Bayer Leverkusen), wie Bundestorwarttrainer Andreas Köpke der Welt am Sonntag verriet.

Er und Bundestrainer Joachim Löw hätten die Qual der Wahl, weil alle Kandidaten auf sehr hohem Niveau spielen können. Perspektivisch kommen nach Köpkes Angaben auch Timo Horn (1. FC Köln), Loris Karius (Mainz 05) und Ralf Fährmann (Schalke 04) in Frage: "Alles Torhüter, die in anderen Ländern die Nummer eins sein könnten", sagte Köpke.

"Wir haben ein Luxusproblem. Es ist bitter, dass wir nicht all unseren guten Torleuten gerecht werden können. Die Entscheidung wird uns schwerfallen. Ob Leno, ter Stegen, Trapp oder Zieler ? sie sind alle gut und haben große Qualitäten", so der Europameister von 1996, der sich aktuell noch nicht festlegen will.