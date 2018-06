Mönchengladbach (SID) - Einstand missglückt: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat beim Debüt von Trainer Niko Kovac bei Borussia Mönchengladbach nach zwei Fehlern von Torhüter Lukas Hradecky eine verdiente 0:3 (0:1)-Niederlage kassiert. Nach dem achten Spiel in Serie ohne Sieg werden die Abstiegssorgen bei den Hessen immer größer.

Lars Stindl (36.), Raffael (53.) und Mahmoud Dahoud (79.) erzielten die Treffer der Gastgeber, die mit dem siebten Erfolg in den vergangenen acht Heimspielen ihre Europacup-Ambitionen untermauert haben.

"Die Spieler müssen sich zerreißen", hatte Kovac von seiner Mannschaft gefordert. Vor 54.010 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park agierten die Gäste von der ersten Minute an aber äußerst passiv.

Angetrieben von Kapitän und Taktgeber Granit Xhaka dominierten die Gladbacher das Spiel und suchten geduldig nach Lücken in der Frankfurter Defensive. Die erste Chance bot sich Stindl, der aber an Hradecky scheiterte (10.). Auch das zweite Duell mit Stindl entschied der Schlussmann der Eintracht für sich (29.), ehe der ehemalige Hannoveraner zur Führung traf. Nach einer zu kurzen Faustabwehr von Hradecky, der von Mitspieler Haris Seferovic leicht behindert wurde, hatte Stindl keine Mühe.

Von den Gästen kam auch nach dem Rückstand ohne ihren verletzten Torjäger Alexander Meier (Knieprobleme) offensiv viel zu wenig. In der ersten Halbzeit hatte Frankfurt keine einzige Torchance. Kovac, der am Dienstag die Nachfolge des entlassenen Armin Veh angetreten hatte, verfolgte die Bemühungen seines Teams meist stehend mit verschränkten Armen an der Seitenlinie.

Nach der Pause das gleiche Bild: Die Eintracht spielte ängstlich und ohne Selbstvertrauen. Zudem patzte Hradecky erneut. Nach einer misslungenen Rettungsaktion des Schlussmanns traf Raffael aus rund 30 Metern ins leere Tore. Es war bereits das 13. Saisontor des Brasilianers. Gladbach ließ danach Ball und Gegner laufen, Stindl vergab die Chance zum 3:0 (70.). Frankfurt präsentierte sich über weite Strecken wie ein Absteiger. Beim dritten Gladbacher Treffer düpierte Dahoud Hradecky und schob den Ball ins kurze Eck.

Bei Gladbach verdienten sich Stindl und Xhaka, der in der 72. Minute angeschlagen vom Feld musste, gute Noten. Bei der Eintracht erreichte kein Spieler Normalform.