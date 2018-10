Istanbul (SID) - Fußball-Nationalspieler Mario Gomez bleibt mit Besiktas Istanbul in der türkischen Süper Lig aussichtsreich im Titelrennen. Der 30-Jährige gewann mit seinem Klub am 25. Spieltag 2:1 (2:0) bei Rizespor und übernahm zumindest für einen Tag die Tabellenführung. Lokalrivale Fenerbahce könnte allerdings am Sonntag (18.00 Uhr) mit einem Erfolg gegen Kayserispor wieder vorbeiziehen.

José Sosa (16.) und Kerim Frei (33.) erzielten die Tore für Besiktas, das noch ein Nachholspiel auszutragen hat. Gomez, der bereits 18 Saisontreffer auf dem Konto hat, ging diesmal leer aus und wurde in der 83. Minute ausgewechselt. Teddy Chevalier (89.) gelang nur noch der Anschlusstreffer.