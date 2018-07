Norwich (SID) - Manchester City hat seine letzte Chance auf den Meistertitel verspielt und zudem eine große Gelegenheit im Rennen um die direkte Champions-League-Qualifikation ausgelassen. Der Tabellenvierte der englischen Premier League erreichte am Samstag beim Abstiegskandidaten Norwich City nur ein 0:0, der Rückstand auf Spitzenreiter Leicester City beträgt neun Punkte.

Zudem versäumte es der künftige Klub des Bayern-Trainers Pep Guardiola, am FC Arsenal vorbeizuziehen (51:52 Punkte). Die drittplatzierten Gunners der deutschen Weltmeister Mesut Özil und Per Mertesacker spielen am Sonntag (14.30 Uhr/Eurosport) ihr FA-Cup-Viertelfinale gegen den FC Watford.