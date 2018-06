Rom (AFP) Bei einem schweren Lawinenunglück in Südtirol sind am Samstag sechs Skifahrer in den Tod gerissen worden. Wie die italienischen Rettungskräfte nach Angaben der Agentur Agi mitteilten, wurde eine Gruppe von etwa einem Dutzend Skifahrer in einer Höhe von 3300 Metern am Monte Nevoso von der Lawine erfasst. Mehrere Skifahrer seien bei dem Unglück verletzt worden.

