Stockholm (dpa) - Der 17-jährige Frans Jeppsson Wall geht beim Eurovision Song Contest in Stockholm im Mai für Titelverteidiger Schweden an den Start. Beim schwedischen Vorentscheid stimmten am Abend die meisten Zuschauer für den Teenager, der schon mit sieben Jahren mit einer Hymne auf den schwedischen Fußballstar Zlatan Ibrahimovic bekannt wurde. Mit dem eingängigen Song "If I Were Sorry" sind die Schweden als Gastgeber automatisch für das ESC-Finale qualifiziert. Für Deutschland tritt die ebenfalls (noch) 17-jährige Schülerin Jamie-Lee Kriewitz mit dem Popsong "Ghost" in Stockholm an.

