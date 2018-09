Berlin (dpa) - Der Präsident des Industrieverbandes BDI, Ulrich Grillo, macht sich für ein Konjunkturprogramm zur Linderung der Flüchtlingskrise stark. Grillo fordert Investitionen in die Unterbringung. Die Integration dürfe nicht in den Turnhallen aufhören, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es müsse dezentral günstiger Wohnraum geschaffen werden, um Gettobildung in den Großstädten zu verhindern. Außerdem müsse die Politik massiv in die Sprachförderung der Flüchtlinge investieren und dazu auch pensionierte Lehrer zurückholen.

