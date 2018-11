Meppen (dpa) - Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist sicher aus einem Wohngebiet im niedersächsischen Meppen abtransportiert worden. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger war am Nachmittag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Am Abend wurden die anliegenden Wohnhäuser geräumt. Ein nahe gelegenes Krankenhaus musste nicht evakuiert werden. Auf einem Lastwagen wurde die Bombe auf ein Bundeswehrgelände in Meppen gebracht. Dort soll sie im Laufe des Samstags entschärft oder kontrolliert gesprengt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.