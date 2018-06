Canmore (dpa) - Die norwegischen Saison-Dominatoren Therese Johaug und Martin Johnsrud Sundby haben die erste "Ski Tour Canada" der Langläufer gewonnen.

Johaug, die zugleich zum zweiten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup für sich entschied, verwies im 10-Kilometer-Verfolgungsrennen in der klassischen Technik in Canmore ihre Teamkolleginnen Heidi Weng und Ingvild Flugstad Oestberg auf die Plätze zwei und drei. Sie stellte mit ihrem 17. Saisonsieg obendrein den Rekord von Marit Bjørgen ein und sackte als erste Frau in einem Winter mehr als 400 000 Schweizer Franken an Prämien ein.

Sundby kam im Verfolgungswettbewerb der Männer über 15 Kilometer klassisch vor dem Russen Sergej Ustjugow und seinem Landsmann Petter Northug ins Ziel. Sundby stand auch schon lange als Gewinner der Großen Kristallkugel fest.

Die deutschen Athleten hatten wegen ihrer großen Rückstände in der Gesamtwertung keine Chancen mehr, weit nach vorn zu laufen.