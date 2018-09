Köln (SID) - Die Rettungsmission des neuen Trainers Niko Kovac bei Eintracht Frankfurt beginnt am 26. Bundesliga-Spieltag mit dem schwierigen Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Ebenfalls um 15.30 Uhr empfängt Schlusslicht Hannover 96 den 1. FC Köln, der Tabellenvorletzte 1899 Hoffenheim hat den VfL Wolfsburg zu Gast, der VfB Stuttgart reist zum FC Ingolstadt und Darmstadt 98 tritt gegen den FC Augsburg an. Um 18.30 Uhr will Rekordmeister Bayern München gegen Werder Bremen den nächsten Schritt zum 26. Meister-Titel machen.

Bei der Biathlon-WM in Oslo will das deutsche Männer-Quartett seinen Titel aus dem Vorjahr mit aller Macht erfolgreich verteidigen. Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp wollen dabei dem Franzosen Martin Fourcade den historischen Grand Slam mit sechsmal Gold vereiteln. Das Rennen über 4x7,5 km am Holmenkollen wird um 15.30 Uhr gestartet.

Auf Skispringer Severin Freund wartet vor dem Saisonende noch ein Highlight. In Titisee-Neustadt will der Weltmeister im Einzel-Wettbewerb ab 13.00 Uhr aufs Podest - und die "Waagen-Panne" aus dem Vorjahr vergessen machen. Im Vorjahr brachte Freund 100 Gramm zu wenig auf die Waage und wurde disqualifiziert.

Statt wie ursprünglich geplant in Monaco lässt Box-Champ Jürgen Brähmer in seinem 50. Profikampf am Samstag in Neubrandenburg die Fäuste fliegen. Gegen Eduard Gutknecht will der WBA-Champion ab 22.30 Uhr seinen WM-Titel im Halbschwergewicht erfolgreich verteidigen.