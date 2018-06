Damaskus (AFP) Die Führung in Damaskus hat dem UN-Sondergesandten für Syrien, Staffan de Mistura, das Recht abgesprochen, sich in die Frage einer künftigen Präsidentschaftswahl in Syrien einzumischen. Der syrische Außenminister Walid al-Muallim sagte am Samstag vor der Presse, weder Mistura noch irgendjemand anderes sei dazu befugt. Einzig das syrische Volk sei dafür zuständig.

