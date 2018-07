Madrid (dpa) - Auch die Fußballer von Real Madrid haben Spaniens Tennishelden Rafael Nadal gegen Dopingvorwürfe aus Frankreich verteidigt. Der 14-malige Grand-Slam-Gewinner habe die "volle Unterstützung", versicherten die Profis um Superstar Cristiano Ronaldo am Samstag in einer Mitteilung. Die Vorwürfe der früheren französische Gesundheits- und Sportministerin Roselyne Bachelot gegen Nadal seien ungerechtfertigt und nicht zu tolerieren. Bachelot hatte in einer Fernsehshow behauptet, Nadal habe 2012 mit seiner mehrmonatigen Verletzungspause einen positiven Dopingbefund kaschieren wollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.