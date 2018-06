Indian Wells (SID) - Qualifikant Michael Berrer hat beim ATP-Turnier im kalifornischen Indian Wells die zweite Runde erreicht. Der 35 Jahre alte Stuttgarter setzte sich in seinem Auftaktspiel gegen den Argentinier Juan Monaco nach 2:45 Stunden mit 7:6 (7:5), 5:7, 6:4 durch. Berrer trifft nun am Sonntag in der zweiten Runde auf den an Nummer 21 gesetzten US-Profi Jack Sock.

Damit sind im Herreneinzel des mit 7,037 Millionen Dollar dotierten Turniers noch alle drei deutschen Vertreter im Wettbewerb. Der Augsburger Philipp Kohlschreiber trifft nach seinem Auftakt-Freilos in Runde zwei auf Denis Kudla (USA), Hoffnungsträger Alexander Zverev (Hamburg) auf den Bulgaren Grigor Dimitrow (Nr. 23). Zverev hatte am Freitag den Kroaten Ivan Dodig in drei Sätzen ausgeschaltet.