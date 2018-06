Gütersloh (dpa) - Ein angetrunkener 15-Jähriger ist mit einem Auto vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und gegen einen Baum gefahren. Er wurde nach dem Unfall in der Nacht verletzt zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Schüler zunächst einer Verkehrskontrolle in Gütersloh entgangen, indem er auf die Autobahn fuhr. Später begegnete er in Rheda-Wiedenbrück erneut einem Streifenwagen. Kurz darauf verlor der Jugendliche in einer Kurve die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab.

