Haigerloch (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute zum Wahlkampfabschluss der baden-württembergischen CDU in Haigerloch erwartet. Am Tag vor der Landtagswahl will sie dem in Umfragen schwächelnden CDU-Spitzenkandidaten Guido Wolf nochmals den Rücken stärken. Der in Umfragen führende Ministerpräsident Winfried Kretschmann will heute eine Stunde im Live-Video auf Facebook Fragen von Bürgern beantworten. In Rheinland-Pfalz wirbt Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD in Worms und Ludwigshafen ein letztes Mal um Stimmen. In Sachsen-Anhalt ist der Wahlkampf schon beendet.

