Genf (AFP) Einen Tag vor der geplanten Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen in Genf ist am Sonntag der Chefunterhändler der syrischen Staatsführung in der Schweiz eingetroffen. Baschar al-Dschaafari, Botschafter des Bürgerkriegslands bei den Vereinten Nationen, gab nach seiner Ankunft am Flughafen keinerlei Erklärungen ab. Ab Montag soll in Genf unter UN-Vermittlung nach Auswegen aus dem blutigen Konflikt in Syrien gesucht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.