Mainz (AFP) Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich am Sonntagabend glücklich über den klaren Wahlsieg ihrer Partei gezeigt. "Wir haben heute einen wundervollen Tag", sagte sie in der Mainzer SPD-Zentrale. Die SPD in Rheinland-Pfalz sei damit "in alter Stärke zurück".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.