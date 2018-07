Hannover (AFP) Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) sieht trotz des starken Abschneidens der AfD bei den Landtagswahlen die Mehrheit der Deutschen weiterhin zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit. "Die überragende Mehrheit der Deutschen will Schutz suchenden Menschen auch weiterhin Hilfe zukommen lassen", erklärte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm am Sonntag. "Darüber sollten die sich abzeichnenden Ergebnisse für eine rechtspopulistische Protestpartei nicht hinwegtäuschen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.