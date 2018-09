London (AFP) Eine der wichtigsten Lobbygruppen für einen EU-Austritt Großbritanniens wird künftig von einer aus Deutschland stammenden Politikerin angeführt. Gisela Stuart, Abgeordnete der oppositionellen Labour-Partei, ist neue Vorsitzende der Initiative Vote Leave (in etwa: Stimmt für den Austritt), wie die Gruppe am Sonntag mitteilte. Stuart löst den früheren Finanzminister von Premierministerin Margaret Thatcher, Nigel Lawson, an der Spitze der parteiübergreifenden EU-Austrittsbewegung ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.