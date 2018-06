Berlin (AFP) Historischer Wahlsieg für die Grünen mit Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, klarer Erfolg für die SPD mit Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz. Einen einheitlichen Trend gab es bei den Landtagswahlen vom Sonntag nicht. Gemeinsam war den Urnengängen nur der Aufstieg der rechtspopulistischen AfD, die in Sachsen-Anhalt auf deutlich über 20 Prozent kommt. Die Regierungsbildungen dürften sich wegen des AfD-Erfolgs schwierig gestalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.