Berlin (AFP) Bei den Landtagswahlen haben am Sonntag in allen drei Bundesländern deutlich mehr Menschen ihre Stimme abgegeben als bei den vorangegangenen Wahlen 2011. Am deutlichsten war der Zuwachs in Sachsen-Anhalt, wo nach zwischenzeitlichem Ergebnis laut ARD 61,8 Prozent und laut ZDF 64 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Recht Gebrauch machten. Vor fünf Jahren lag die Beteiligung bei 51,2 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.