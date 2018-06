Washington (AFP) Zu den Angriffen auf den Badeort Grand-Bassam in der westafrikanischen Elfenbeinküste hat sich die Dschihadistengruppe Al-Kaida im Islamischen Maghreb (Aqmi) bekannt, ein Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida. Dies teilte das auf die Überwachung von islamistischen Internetseiten spezialisierte US-Unternehmen Site am Sonntag in Washington mit.

