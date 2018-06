Istanbul (dpa) - Bei einem erneuten Autobomben-Anschlag im Zentrum der türkischen Hauptstadt Ankara sind mindestens 27 Menschen getötet worden. 75 Menschen seien bei der Detonation am Abend verletzt worden, meldete der Sender CNN Türk unter Berufung auf den Gouverneur von Ankara. Ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug sei detoniert. Die Explosion ereignete sich in der Nähe des zentralen Kizilay-Platzes an einer Bushaltestelle, wie türkische Medien berichteten. Das könnte darauf hindeuten, dass unter den Opfern viele Zivilisten sind. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.