Berlin (dpa) - Die Bundesliga biegt auf die Saison-Zielgerade ein. Spannend ist der Abstiegskampf. Eintracht Frankfurt findet auch mit neuem Trainer nicht aus der Krise. 1899 Hoffenheim kann mit seinem Hoffnungsträger weiter punkten. Ein Routinier sorgt für einen Negativrekord.

DEBÜT I: Jetzt weiß Niko Kovac, welche Aufgabe er in Frankfurt vor sich hat. Das 0:3 der Eintracht bei Borussia Mönchengladbach verschärfte die Krise der Hessen in der Fußball-Bundesliga. Ausgerechnet der sonst so solide Torwart Lukas Hradecky war diesmal mit unglücklichen Aktionen bei allen Gegentreffern der Pechvogel. "Positiv ist höchstens, dass ich heute alle meine Fehler in einem Spiel gemacht habe", befand der Frankfurter Schlussmann. "Wir müssen jetzt einen langen Atem haben, das ist Abstiegskampf", sagte Kovac. Ganz schnell müssen Punkte her. Am kommenden Samstag kommt Hannover 96 zum direkten Duell im Abstiegskampf.

DEBÜT II: Julian Nagelsmann ist jetzt auch offiziell berechtigt, ein Bundesliga-Team zu trainieren. Beim ersten Spiel mit Diplom gelang dem 28-Jährigen schon der dritte Sieg mit 1899 Hoffenheim. Die Tendenz im Kraichgau geht nach dem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg klar nach oben. Eintracht Frankfurt auf dem Relegationsrang 16 ist nur noch ein Tor entfernt. "Die frühe Führung für uns, die hat dann auch ein bisschen den Kopf frei gemacht nach der letzten Woche", sagte Nagelsmann und meinte damit eher die Leistungssteigerung nach dem 1:5 in Stuttgart als seinen Auftritt bei der DFB-Trainergala.

RÜCKKEHR: Leonardo Bittencourt wechselte im verganenen Sommer von Hannover 96 zum 1. FC Köln. Diesen Transfer dürften die Niedersachsen am Samstag bitter bereut haben. Beide Tore zum 2:0 des FC erzielte der Ex-Spieler. Während Köln einen großen Sprung zum Klassenverbleib machte, ist für 96 die Lage absolut prekär. Zehn Punkte Rückstand auf Platz 15 geben dem Schlusslicht keinen Anlass mehr zur Hoffnung. Unter Trainer Thomas Schaaf gab es seit dessen Ankunft in Hannover fünf Heimniederlagen am Stück - Bundesliga-Negativrekord.

ABSCHIED: Die Bundesliga kann auch menschlich sein. Mit einer Schweigeminute nahmen die Profis von Darmstadt 98 Abschied von ihrem Fan Jonathan "Johnny" Heimes, der vor seinem Krebs-Tod die Spieler mit seinem Kampf gegen die Krankheit inspiriert hatte. Auch im Fanblock von Gegner FC Augsburg gab es Spruchbänder, die an Heimes erinnerten. Die Partie hatte keinen Sieger. Augsburg kam durch einen umstrittenen Foulelfmeter in der Schlussminute noch zum 2:2. Ausgleichende Gereichtigkeit: Zuvor war ihnen ein reguläres Tor aberkannt worden.

GENERALPROBE: Werder Bremen mit Juventus Turin vergleichen? Das hinkt gewaltig. Das 5:0 des FC Bayern München gegen die überforderten Hanseaten war somit eher ein Warm- denn ein Probelaufen für den deutschen Rekordmeister mit Blick auf das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League. Manche Personalien waren vermeldenswert. Mario Götze feierte nach fünf Monaten Verletzungspause ein 53-Minuten-Comeaback. Arjen Robben wurde komplett geschont. Am Mittwoch zählt es für die Bayern wirklich.