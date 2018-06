Düsseldorf (SID) - Der akut abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich am Sonntag nach nur 81 Tagen von Trainer Marco Kurz getrennt. Wie der Verein am Tag nach der 0:1-Pleite in Sandhausen mitteilte, werde "zeitnah" ein Nachfolger präsentiert.

Der 46 Jahre alte Kurz war erst Ende Dezember verpflichtet worden und hatte aus sieben Spielen nur vier Punkte geholt. Fortuna hat nur einen Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

"Es geht nur darum, die Fortuna zu retten und den Abstieg zu verhindern. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, Marco Kurz von seinen Aufgaben als Cheftrainer zu entbinden", sagte Sportdirektor Rachid Azzouzi: "Die Maßnahme soll der Mannschaft in unserer schwierigen Situation den nötigen Impuls zu geben."

Der Nachfolger von Kurz wird der neunte Trainer der Düsseldorf seit dem Bundesliga-Abstieg 2013, der dritte in der laufenden Saison. Der erst im vergangenen Sommer verpflichtete Frank Kramer war Ende November entlassen worden, während der 36-tägigen Nachfolger-Suche betreute Co-Trainer Peter Hermann die Mannschaft.