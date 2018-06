Paris (dpa) - Einen Tag vor der Wiederaufnahme der Genfer Syrien-Friedensverhandlungen spricht US-Außenminister John Kerry mit europäischen Verbündeten über die Lage in dem Bürgerkriegsland. Gastgeber des Treffens heute in Paris ist der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault. Erwartet werden auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, sein italienischer Kollege Paolo Gentiloni und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Neben dem Syrienkrieg wollen die Außenminister auch über die Krisen in Libyen, im Jemen und in der Ukraine beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.