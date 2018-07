Bangkok (dpa) - Bei einem Strandspaziergang hat ein 18-jähriger Urlauber in Mosambik ein weiteres Trümmerteil gefunden, das Hinweise auf das Verschwinden des Malaysia-Airlines-Flugs MH370 geben könnte. Die genaue Herkunft des etwa ein Meter langen Bruchstücks soll nun eine Untersuchung in Australiens Hauptstadt Canberra klären, wie ein Sprecher der australischen Transportsicherheitsbehörde ATSB mitteilte. Das Trümmerstück ist bereits der zweite Fund in Mosambik. Das erste Fundstück aus dem afrikanischen Land wird zurzeit noch im ATSB-Labor untersucht. Sein Fundort passt der der Behörde zufolge zum berechneten Absturzort.

