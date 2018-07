Köln (SID) - FUSSBALL: Bayer Leverkusen will den ersten Schritt aus der Krise machen, Borussia Dortmund seinen Status als Bayern-Jäger Nummer eins untermauern. Während Bayer nach der 0:2-Pleite beim FC Villarreal in der Europa League am Sonntag gegen den Hamburger SV nach vier Bundesligaspielen ohne Sieg die rasante Talfahrt in der Bundesliga stoppen will, tritt der BVB mit dem Rückenwind des 3:0-Erfolges gegen Tottenham Hotspur im kleinen Europacup mit breiter Brust gegen den FSV Mainz an.

BIATHLON: In Oslo findet der abschließende Massenstart bei der Biathlon-WM statt. Aus deutscher Sicht treten Simon Schempp, Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll am Holmenkollen an. Für die Männer bietet sich die allerletzte Chance, doch noch eine Einzelmedaille zu gewinnen. Bei den Frauen gehen Überfliegerin Laura Dahlmeier, Franziska Hildebrand und Franziska Preuß an den Start.

HANDBALL: Zwei Tage nach dem souveränen 32:17 von Handball-Europameister Deutschland gegen Katar in Leipzig steht der zweite Vergleich gegen den Vizeweltmeister in Berlin an. Am Freitag bereiteten die Kataris der Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson keinerlei Probleme.