Pforzheim (AFP) Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist es der rechtspopulistischen AfD gelungen, zwei Wahlkreise direkt zu gewinnen. In Pforzheim und in einem Mannheimer Wahlkreis lagen ihre Kandidaten jeweils knapp vorn. Landesweit erreichte die AfD 15 Prozent.

