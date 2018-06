Abidjan (AFP) Bei einem Angriff auf einen Strand und ein Hotel des Badeorts Groß-Bassam in der westafrikanischen Elfenbeinküste sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Schwerbewaffneten Angreifer hätten am Sonntag am Strand mindestens fünf Menschen getötet, sagte ein Militärvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Ein AFP-Fotograf berichtete von mindestens sieben Leichen am Strand und einer weiteren Leiche, die er im Hotel L'Etoile du Süd sah.

