Santiago de Chile (dpa) - Das Flugzeug der Heavy-Metal-Band Iron Maiden ist bei einem Unfall am Flughafen von Santiago de Chile schwer beschädigt worden.

Wie die Band und lokale Medien berichteten, war die Boeing 747-400 mit dem Namen "Ed Force One" am Samstag von einem Traktor zum Auftanken geschleppt worden. Dabei sei eine Lenkverbindung zwischen Flieger und Schleppfahrzeug gerissen, das Flugzeug mit dem Schlepper zusammengeprallt, berichtete die Band. Dabei wurden die Unterfläche der Boeing und zwei Triebwerke stark beschädigt. Zudem wurden zwei Flughafenmitarbeiter verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Boeing mit dem großen Schriftzug "Iron Maiden" wird von Sänger Bruce Dickinson meist selbst geflogen. Er hat eine Pilotenausbildung und für die bei der aktuellen Welttournee erstmals genutzte Boeing 747-400 ein Zusatztraining absolviert. Die 20 Tonnen Equipment seien noch nicht an Bord gewesen, ebenso kein Crew-Mitglied, betonten die Musiker. "Auch wenn das sehr tragisch für unser schönes Flugzeug ist, rechnen wir nicht damit, dass dies den Tourplan mit den nächsten beiden Konzerten in Córdoba und Buenos Aires beeinträchtigen wird", so Iron Maiden. Am Freitagabend hatte die 1975 gegründete Band aus Großbritannien in Chiles Nationalstadion vor 58 000 Menschen gerockt.

Die Band betonte, es könnte ein Austausch der Triebwerke erforderlich sein, es sei wohl mit einer langwierigen Reparatur zu rechnen. Die nächsten Konzerte der Südamerika-Tour waren für Sonntag in Córdoba, Dienstag in Buenos Aires und am Donnerstag in Rio de Janeiro geplant.

Laut Dickinson, der letztes Jahr eine Krebserkrankung überstand, wurde die Boeing von Air Atlanta Icelandic geleast. Der Vorteil gegenüber der zuvor bei Welttouren benutzten Boeing 757 sei die Größe, die ganze Bühnentechnik könne damit transportiert werden. Der Name des Fliegers bezieht sich auf das Band-Maskottchen Eddie, eine Zombie-Kreatur, die auf allen Alben-Covern auftaucht und auch das Seitenleitwerk am Heck des Fliegers großformatig ziert. Die "Book of Souls World Tour" führt Iron Maiden nach eigenen Angaben über eine Gesamtdistanz von 88 500 Kilometern in rund 35 Länder.

Iron Maiden ist eine der erfolgreichsten Heavy Metal Bands der Welt mit nach eigenen Angaben mehr als 90 Millionen verkauften Alben.

