London (AFP) US-Präsident Barack Obama will einem Zeitungsbericht zufolge bei einem Besuch in Großbritannien persönlich für den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU werben. Wie die Zeitung "The Independent" am Sonntag berichtete, ist der Besuch Ende April und damit zwei Monate vor dem Referendum über Großbritanniens EU-Mitgliedschaft geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.